كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مطعم جديد على شكل غابة مطيرة في دبي

اقتتح في دبي مؤخراً مطعم أمازينكو الشهير في مدريد ويضم أجواء مميزة مستوحاة من الغابات المطيرة.

يحتل Amazonico مساحة مترامية الأطراف من ثلاثة طوابق في Gate Village Pavilion، بالقرب من Gate Village، ويضم مطعمًا وصالة في الطابق الأرضي.

الديكورات الداخلية تتميز بجاذبية رائعة، حيث تم الاهتمام بالتفاصيل في كل مكان. وبفضل النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف في الطابقين الأرضي والأول، تمتزج المساحة بسلاسة من الداخل إلى الخارج، مع تراسات مريحة ومساحات مخفية خلف كل زاوية.

يضم الطابق الأرضي طاولة لوجبات السوشي وخيارات الجلوس ذات المستوى المنخفض سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.

وللحصول على تجربة مطعم كاملة، ستحتاج إلى حجز طاولة في مطعم الطابق الأول.

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ويوفر لك تناول الطعام في المطعم الرئيسي مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة المطبخ ذو المخطط المفتوح، حيث يعمل جيش من الطهاة، الذين يعدون أشهى الأطباق من أمريكا اللاتينية.

ولكن هناك خيارات جلوس أخرى أيضًا، حيث تمتد غرفة الطعام حول الزاوية إلى مكان منفصل آخر لتناول الطعام وصولاً إلى التراسات، وهي مثالية لأولئك الذين يريدون تناول العشاء في الهواء الطلق.

يفتح المطعم يوميًا من منتصف النهار، وللمناسبات الخاصة، ستجد أيضًا غرفة طعام خاصة في الطابق العلوي، والتي يمكن حجزها للمجموعات الكبيرة، بحسب موقع واتس أون.

أمازونيكو، بوابة قرية بافيلون، مركز دبي المالي العالمي، دبي، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 12:00. هاتف: 045713999. Facebook.com/Amazonicodubai