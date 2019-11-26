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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 26 نوفمبر 2019

بالصور| فيلا في دبي بسعر 28 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً عن فيلا فاخرة في لؤلؤة جميرا في دبي يصل سعرها إلى 28 مليون درهم.

تحتوي هذه الفيلا العصرية الأنيق المكونة من أربع غرف نوم على ميزات بارزة، ليس أقلها السلم الذي يشبه إطار التسلق، أما بالنسبة لأولئك الذين يكرهون السلالم، فهناك أيضًا مصعد إلى الطابقين العلويين.

النوافذ زجاجية مزدوجة ومحمية من الأشعة فوق البنفسجية وتتحكم بكمية الضوء الذي سوف يتدفق إلى الداخل.

ومثل العديد من الفلل الحديثة في دبي، يتم الاحتفاظ بالمناطق الرسمية في الطابق الأرضي، في حين أن الترفيه والمعيشة البديلة تقع في الطابق السفلي، مع منطقة جلوس واسعة.

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وهناك غرفة خاصة للخادمة مزودة بحمام داخلي وغرفة سائق مع حمام داخلي ونظام تعتيم ومرآب مزدوج.

وفي الهواء الطلق، يمتد حمام السباحة المصمم على شكل حرف L إلى الخطوط العريضة الخارجية للفيلا.

يبلغ عمر الفيلا ثلاث سنوات تقريبًا، لكنك لن تصدق ذلك أبدًا عند زيارتك، ولن تتخيل أن المالكين الحاليين يشغلونها حاليًا.