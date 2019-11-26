كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جولة جديدة بطائرة مائية فوق دبي ورأس الخيمة

هل تساءلت يومًا كيف سيكون شكل بعض المعالم الأكثر شهرة في دبي من وجهة نظر الطيور؟ حسنًا، يمكنك الآن القيام بجولة بالطائرة المائية ستظهر لك رأس الخيمة أيضًا من الجو.

تم افتتاح رصيف جديد في فندق هيلتون جاردن إن في رأس الخيمة، مما دفع شركة Seawings، إلى تقديم مسار جديد لرحلة مدتها 45 دقيقة، سينطلق من دبي كريك سايد وتصل إلى رصيف الميناء في رأس الخيمة.

وسيتم تشغيل الطريق الجديد، الذي تبلغ تكلفته 1295 درهماً للشخص الواحد مرتين في الأسبوع، ويمنح المسافرين مناظر لا تضاهى من ناطحات السحاب والمباني المذهلة في دبي إلى المناظر الطبيعية في رأس الخيمة.

ورغم أن Seawings قدمت طريقًا بين المدينتين لبعض الوقت من قبل، إلا أن هذا هو الطريق الأكثر مباشرة، حيث يتيح للسياح رؤية أعمق لرأس الخيمة مع غابات المانغروف والشواطئ والجبال.

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ويُطلب من المسافرين النزول من الطائرة المائية بمجرد وصولها إلى فندق Hilton Garden Inn والتمتع بجميع وسائل الراحة التي يقدمها الفندق وحتى البقاء طوال الليل، وستكون هناك رحلة ذهاب وعودة إلى خور دبي.

كل طائرة مائية مناسبة لستة إلى ثمانية ضيوف، لذا فهي مثالية للقيام برحلات جماعية مع الأصدقاء.

للمزيد من المعلومات هاتف: 048070708. seawings.ae