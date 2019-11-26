"الطيران المدني" تهنئ الرئيس الجديد لمنظمة "إيكاو"

قدمت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات التهنئة للسيد سالفاتوري سياكشيتانو بمناسبة انتخابه رئيساً للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو".

وأكدت، في بيان لها، على تطلعها للعمل مع الرئيس المنتخب واستمرارها في المساهمة في دعم عمل المنظمة الدولية للطيران المدني، مضيفة أن "صناعة الطيران تواجه تحديات متعددة ما يحتم علينا ضرورة التغلب عليها معاً، إذ أن دور صناعة الطيران في تعزيز السياحة والأسواق العالمية يعد أمراً في منتهى الأهمية حيث تمثل خدمات النقل الجوي الآمن والموثوق أحد أهم محاور الاقتصاد العالمي".

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كما أكدت الهيئة أنها ستواصل العمل مع نظرائها لجعل صناعة الطيران أكثر أماناً واستقراراً وموثوقية.