«دبي العطاء» تدعم مكتبات الطفل في فيتنام

دبي (الاتحاد) زار وفد برئاسة الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء، فيتنام ليشهد إطلاق برنامج مدته 3 سنوات يهدف إلى توسيع نطاق نموذج تدريب إدارة المكتبات لمساعدة الطلبة المحرومين على اكتساب عادة القراءة وتنميتها.

ويسعى البرنامج، البالغة قيمته 7.3 مليون درهم لدعم الحكومة الفيتنامية في زيادة عدد المكتبات الصديقة للطفل في مختلف أنحاء البلاد. ويسعى البرنامج إلى تأسيس 320 مكتبة في 18 مقاطعة ونشر 5 كتب جديدة باللغة الفيتنامية، ويستفيد منه أكثر من 140 ألف طفل.

ويندرج البرنامج ضمن شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة «مساحة للقراءة» التي تم اختيار برنامجها التعليمي الخاص بتطوير مهارات القراءة والكتابة في المراحل الدراسية الأولى.

وقال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: سعداء بالشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة (مساحة للقراءة) التي كان لبرنامجها الخاص بتعليم مهارات القراءة والكتابة دور فعّال في تعزيز ثقافة القراءة».

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