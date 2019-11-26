مبانٍ ومعالم في الإمارات تضاء باللون البرتقالي

أبوظبي (وام)

أضيئت أبرز المباني والمعالم في الإمارات، مساء أمس، باللون البرتقالي تضامناً مع الحملة التي أطلقها مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، لزيادة الوعي بخطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي في مناطق الحروب والنزاعات.

ففي أبوظبي، أضيء مبنى الاتحاد النسائي العام ومبنى «أدنوك»، وفي دبي برج خليفة، أعلى برج في العالم، ومبانٍ أخرى رئيسة في الدولة.

وتعد الحملة مبادرة عالمية بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وإدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويحتفى بها في جميع أنحاء العالم بأكثر من 500 نشاط في 80 دولة ابتداءً من 25 نوفمبر الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتختتم في يوم 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشاركت في الحملة أكاديمية سمو الشيخة فاطمة للرياضة النسائية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بحضور نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، ومجموعة من النساء العاملات بالاتحاد النسائي العام.

وقالت نورة السويدي: «إن جميع النساء في دولة الإمارات يقفن مع الملايين في جميع أنحاء العالم لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي في مناطق الحروب والنزاعات».

وأضافت: «إن قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تدعم المرأة بكل الوسائل».

وأكدت أن صوت المرأة هو قوتها لكسر حاجز الصمت الذي يلف هذه الجرائم التي ترتكب بحق النساء ولإنهاء العنف ضدها في كل مكان.

من جانبها، عبرت الريم عبدالله الفلاسي عن سعادتها بهذه المشاركة من جانب المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤكدة أن ذلك يقوي من عزم المرأة على تجاوز المحن والصعاب، والانطلاق نحو المستقبل.

وقالت: «إن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي المشاركة دائماً في كل جهد يدعم المرأة في جميع المجالات، وإن هذه اللفتة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لها أهدافها الإنسانية التي ينبغي أن تدعم المرأة في جهودها من أجل تحقيق الأمن والأمان لها».

من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي «إننا سعداء بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وشركائنا الاستراتيجيين والجهات الداعمة لتعزيز مركز دولة الإمارات في هذه الحملة العالمية، وزيادة الوعي بخطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي في مناطق الحروب».