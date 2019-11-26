هزاع بن زايد: الاجتماعات السنوية أصبحت حدثاً فريداً من نوعه

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»: «انطلاقاً من رؤية الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، فإن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت اليوم (أمس)، أصبحت حدثاً فريداً من نوعه وحافزاً للتفكير والعمل الجماعي ومنطلقاً للمراجعة والتطوير بهدف حفظ ما تحقق والتخطيط لمستقبل حافل بالإنجازات».

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