«نهج زايد» أولوية حكومية ترسخها الإمارات في مختلف المجالات

أبوظبي (الاتحاد) بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات سبل تشكيل منظومة وطنية شاملة مستمدة من نهج وإرث ومبادئ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسخ صورة إيجابية عن مجتمع وشعب دولة الإمارات، لدى شعوب العالم.

وأكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن حكومة دولة الإمارات تخرج في كل عام من خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، بمجموعة من المبادرات التي ترسم مستقبل عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، حيث يتم طرح التحديات كافة ومناقشة تطلعات وطموحات الدولة وخدمة المواطن، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول التي تضمن تحقيق الأهداف الوطنية كافة وصولاً إلى المئوية 2071.

وأضافت: «ترك لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كنزاً معرفياً و إرثاً كبيراً من القيم الثقافية والاجتماعية التي نفخر بها ونعتبرها أسلوب حياة لنا جميعاً، وسنعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة من المبادئ والقيم المستمدة من فكر ورؤية ومسيرة زايد بما يسهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عالمية عن المجتمع الإماراتي لدى شعوب العالم».

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