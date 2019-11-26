إنجازات في أكثر من 100 مبادرة وطنية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019 التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، خلال العام الماضي.

وتناولت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الإنجازات التي حققتها الحكومة في مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات التي وصلت إلى 79% خلال عام 2019، ونسب تحقيق مبادرات الاجتماعات السنوية التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تجاوزت 80%.

وأطلقت حكومة الإمارات، خلال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018، أكثر من 100 مبادرة وطنية، نفذها أكثر من 30 فريقاً حكومياً تضم 500 وزير ومسؤول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لحكومة دولة الإمارات في قطاعات مشتركة تشمل: التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية.

وأكدت مريم الحمادي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبني على توجيهات القيادة في توحيد وتكامل الجهود بين فرق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، ومضاعفة الجهود خلال العامين المقبلين لمواصلة تحقيق الإنجازات النوعيّة وتصدر المؤشرات العالمية بما يضمن تحقيق المؤشرات الوطنية بحلول عام 2021.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة في قطاع التعليم، وخصوصاً في التعليم المبكر، حيث وصلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال الحكومية والخاصة إلى 96%، وارتفعت نسب الالتحاق والتخرج من المراحل التعليمية كافة لتصبح ضمن المعدلات الأعلى عالمياً، حيث بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 96%، فيما ارتفعت نسبة تخرج الإماراتيين من الثانوية وما يعادلها إلى 91%، كما ارتفعت نسبة محو الأمية إلى 96%.

وتصدرت الإمارات في عدد من المؤشرات التنافسية في قطاع التعليم، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية، ومؤشر معدل البقاء حتى الصف الأخير من المرحلة الثانوية.

وعززت دولة الإمارات سمعتها الأكاديمية من خلال الارتقاء بمستوى الجامعات الإماراتية لتتبوأ مراكز متقدمة ضمن التصنيفات العالمية، وارتفع عدد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الدولي إلى 208 برنامج، كما أن 93% من البرامج الأكاديمية في الجماعات الأكاديمية تم اعتمادها دولياً.