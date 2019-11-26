تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد) بحثت حكومة الإمارات سبل دعم قطاع ريادة الأعمال وتأسيس أعمال جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستقبلية.

وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز بيئة تأسيس الأعمال والشركات الجديدة، وتسهيل إجراءات الترخيص التجاري، وتوفير التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتطوير التشريعات والقوانين بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية، وتطوير المبادرات بالشراكة بين الوزارات والهيئات المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية الاتحادية والمحلية، والجهات المسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء‎، خلال مشاركته في الجلسة: «إن الإمارات قفزت مؤشرات عديدة خلال السنوات الماضية في معدلات التنافسية في سهولة تأسيس الشركات والأعمال، حتى باتت تتصدر دول المنطقة في هذا المجال، وذلك بسبب وجود حكومة ابتكارية تعتمد على إيجاد حلول استباقية لكافة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وبمشاركة جميع الجهات من القطاعين الحكومي والخاص».

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