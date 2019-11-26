أبوظبي (الاتحاد) بحثت حكومة دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية التي انطلقت أمس، سبل توفير معلومات صحية استباقية لكل إماراتي، ضمن منصة وطنية شاملة، من خلال إنشاء «الملف الوطني الصحي»، وذلك ضمن محور «الحكومة»، لتعزيز القطاع الصحي في الدولة، من خلال توفير منصة متكاملة للبيانات تحفظ الخصوصية، وتسهّل الحصول على أفضل الخدمات الصحية في الدولة.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع يأتي على قمة أولويات الحكومة الرشيدة، وضمن أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وفقاً لمؤشرات جودة الرعاية الصحية العالمية.

وأضاف: «نطمح من خلال الأجندة الوطنية لـ(رؤية الإمارات 2021) لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات». وقال العويس: إن حكومة دولة الإمارات ناقشت «الملف الصحي الوطني» الذي يمثّل منصة صحية رقمية تضم قاعدة بيانات وطنية موحدة ومحدثة لكل السجلات الطبية للمرضى وإدارة البيانات الصحية، بما يحفظ الخصوصية في إطار نظرة موحدة لضمان تلبية احتياجات المرضى قبل موعدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات صحية استباقية لكل إماراتي ضمن منصة وطنية شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.