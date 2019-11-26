الامارات | «كهرباء الشارقة» تنجز شبكات المياه في مناطق السيوح أبريل المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنجز شبكات المياه في مناطق السيوح أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها، لإنجاز مشروعات تمديد شبكات المياه في مناطق السيوح، ضمن خطة تطوير شبكات المياه، حيث بلغ الطول الإجمالي للخطوط التي تم إنجازها ضمن خطة 2019 /‏‏‏2020 أكثر من 180 كيلومتراً طولياً بأقطار تراوح بين 100 ملم و300 ملم، ومن المخطط أن يتم إنجاز شبكات المياه بالكامل في مناطق السيوح، خلال أبريل المقبل.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن مشروعات خطوط المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها، لتوفير إمدادات المياه في الإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن شبكات المياه تمتد لأكثر من 3500 كيلومتر في الإمارة، ويبلغ الإنتاج 110 ملايين غالون يومياً في إمارة الشارقة، منها 90 مليون غالون في مدينة الشارقة.

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وأشار إلى أن الهيئة شهدت تطوراً في كل قطاعات عملها، وذلك تزامناً مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الهائلة التي تشهدها الإمارة، فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ توسعات ومشروعات تطويرية طموحة، لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية.

وأكد أن ضاحية السيوح تعتبر من أهم المناطق السكنية في الإمارة، حيث تشتمل على 20 منطقة، تحتوي كل منها على 800 قطعة أرض، إضافة إلى مشروعات إسكانية ضخمة تنفذ من قبل برامج الإسكان المحلية والاتحادية.

وأوضح مدير إدارة المياه، المهندس عصام الملا، أن الهيئة ملتزمة بتوفير خدمة إمداد المياه لكل مسكن جاهز للسكن بأي مكان ضمن حدود تغطية الهيئة، حتى في المناطق الجديدة التي لم يبدأ تشغيل خطوط المياه بها، وذلك باستخدام الصهاريج، أو تلك التي لم تصلها شبكة الخطوط الرئيسة.