الامارات | «الأرصاد»: طقس صحو إلى غائم و«رطوبة ليلية» حتى الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس صحو إلى غائم و«رطوبة ليلية» حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي ضعيف، ما تسبب في حدوث غيوم جزئية إلى غيوم على بعض المناطق أمس، مع سقوط أمطار خفيفة، خصوصاً على السواحل، وبعض المناطق الغربية والشرقية.

وتوقّع المركز أن يصبح الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم، مع ازدياد الرطوبة النسبية جزئياً بوجه عام خلال ساعات الليل حتى صباح غدٍ، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

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وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ازدياد الرطوبة النسبية غرباً خلال الليل حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب، كما تظل الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏س، تصل إلى 35كم/‏‏س على البحر، الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تتكاثر السحب ليلاً على البحر والجزر، مع استمرار ازدياد الرطوبة النسبية خلال الليل وحتى صباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتراوح سرعتها بين 16 و28 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س على البحر الذي يبقى خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، توقّع المركز أن يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكاثر السحب على السواحل والمناطق الشمالية.