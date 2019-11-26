الامارات | 100 ألف مخالفة تستفيد من قرار التخفيض في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مخالفة تستفيد من قرار التخفيض في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز عدد المخالفات التي تم تسديدها في إمارة الشارقة 100 ألف مخالفة متنوعة، منذ بدء تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، الذي سبق أن أعلنت عنه القيادة العامة لشرطة الشارقة أواخر شهر أكتوبر الماضي.
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين، وأصحاب المركبات الذين لم يتقدموا بعد لتسديد مخالفاتهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم، والاستفادة من قرار تخفيض المخالفات الذي سينتهي العمل به في 31 من يناير المقبل.
وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، أن الهدف من تطبيق قرار تخفيض المخالفات يعود إلى حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
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