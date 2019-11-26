الامارات | شرطة دبي تعيد هاتفاً إلى صاحبه في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعيد هاتفاً إلى صاحبه في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد مركز شرطة بر دبي هاتفاً نقالاً إلى سائح فرنسي نسيه في سيارة أجرة قبل سفره، وحرصت شرطة دبي على إيجاد الهاتف النقال، وإرساله إلى صاحبه في فرنسا.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، إن السائح الفرنسي قدم بلاغاً لمركز شرطة بر دبي عبر البريد الإلكتروني، يفيد بنسيانه هاتفه النقال في سيارة أجرة قبل سفره، معطياً شرطة دبي كل البيانات والمستندات المطلوبة بهذا الشأن، ونجحت جهود الشرطة في العثور على الهاتف، وفقاً للمواصفات المعطاة، ومن ثم التواصل مع السائح الفرنسي لإبلاغه بتسلّم الهاتف عبر شركة توصيل.