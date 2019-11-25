الإمارات: تصريحات واشنطن تقوِّض الجهود الدولية لحل الصراع "العربي - الإسرائيلي"

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد ترأسه معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالقاهرة.

وأكدت دولة الإمارات في كلمتها التي ألقاها معالي زكي نسيبة أمام المؤتمر، أن الخطوات والقرارات الأحادية من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في 54 قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي منذ العام 1967، والعمل على تأجيج مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على صعيد تقويض فرص السلام، وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة.

وقال: «إن اجتماعنا الطارئ يأتي لبحث التطور الخطير في موقف الولايات المتحدة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والذي نصّ على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، تطور خطير يشكّل مخالفة صريحة للإجماع الدولي حول القضية الفلسطينية وما نصت عليه القرارات والقوانين الدولية ابتداء من القرار 252 الصادر في العام 1978 وانتهاءً بقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 والذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو بلا شك يقوِّض الجهود الدولية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، ويعرقل مساعي إنعاش مسار عملية السلام».

وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات موقفها الثابت الداعم للمساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد».

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وأكد معاليه أن التطورات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تحتّم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية كافة في الأراضي الفلسطينية، ورفض الإجراءات المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية والفلسطينية مع حماية وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

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وقال: «كما تؤكد دولة الإمارات أهمية مواصلة جامعة الدول العربية دورها المحوري والمهم في دفع جهود حل القضية الفلسطينية، من خلال الاستمرار في دعم هذه القضية في المحافل الإقليمية والدولية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية أو محاولة فرض أمر واقع تؤثر على سير عملية السلام، وتقوِّض فرص إحلال السلام العادل والدائم والشامل المنشود».

ضم وفد الدولة، سعادة جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وصالح سيف الشحي، نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدداً من المسؤولين في الوزارة.