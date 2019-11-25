محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان اجتماع أولياء العهود خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع سمو أولياء العهود في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» التي انطلقت اليوم في أبوظبي، والذي يمثل اللقاء الوطني الأكبر من نوعه لمناقشة ومتابعة تطور الإنجازات والأداء الحكومي الاتحادي والمحلي، وصياغة توجهات الدولة المستقبلية، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها.

عقد اجتماع سمو أولياء العهود، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

حضر الاجتماع، معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وسعادة عبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء.

تم خلال الاجتماع عرض مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بما تشمله من جلسات نوعية واجتماعات لفرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تسهم بمتابعة مستهدفات الأجندة الوطنية التي تم إنجازها لرؤية الإمارات 2021، ومتابعة العمل على الخطط والاستراتيجيات لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

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تم خلال الاجتماع استعراض أهم النتائج التي تحققت في مختلف قطاعات وأولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والأرقام المعروضة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تؤكد حدوث تقدم كبير في مجالات وقطاعات حيوية عدة، وذلك وفق مؤشرات وطنية وإقليمية وعالمية.

واطلع سمو أولياء العهود على جملة من الإنجازات في القطاعات الحيوية المختلفة، ومن بينها المنظومة التعليمية، والمنظومة الاقتصادية، وقطاع البيئة والبنية التحتية، والمنظومة الصحية، إضافةً إلى إنجازات منظومة الأمن والقضاء وغيرها.

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تشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الحدث الأبرز على أجندة الفعاليات الحكومية، وأكد سموهم أن الاجتماعات ترسخ نهج دولة الإمارات في تعزيز استمرارية التطور لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الإماراتي، ووضع تصور للمرحلة المقبلة في ظل سعي الدولة لخلق مستقبل مستدام مبني على المعرفة، وفق خطوات محسوبة وخطط استراتيجية مدروسة، تؤكد الدور الريادي والقدرة على تخطي المستحيل.