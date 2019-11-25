محمد بن راشد: أبشر شعب الإمارات سنبقى دائماً في القمة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، خلال ترؤسه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت في العاصمة أبوظبي، أبشر شعب الإمارات سنبقى دائماً في القمة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ترأست وأخي محمد بن زايد فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات... استعرضنا موقعنا التنافسي.. تحدياتنا.. أفكارنا للمستقبل... وأهم خططنا العشرية.. أبشر شعبنا.. دولة الإمارات ستبقى دائماً في القمة.. دولة الإمارات تمتلك أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل".

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