محمد بن زايد: حضرت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود الاجتماع السنوي لحكومة الإمارات

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأولياء العهود أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "حضرت وأخي محمد بن راشد وأولياء العهود.. الاجتماع السنوي لحكومة الإمارات .. تكامل وفعالية وحيوية منظومة العمل الحكومي في الدولة ركيزة أساسية لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا نحو المستقبل".

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وتستعرض الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071 وخطط وبرامج العمل الحكومية للعشر سنوات المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية، كما تناقش سبل تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية التحتية المستقبلية للدولة.