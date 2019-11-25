الامارات | الموارد البشرية بدبي تحدد إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية بدبي تحدد إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الفترة من يوم الأحد الأول من ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر المقبل عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر 2019.

واستثنى القرار الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بتظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن تبقى راية الإمارات خفاقة عالية في ظل الاتحاد.