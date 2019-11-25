محمد بن راشد يكرم غداً أوائل الإمارات 2019

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2019، يقام غداً الثلاثاء حفل تكريم الدورة السادسة من أوائل الإمارات، بحضور شخصيات وطنية ومسؤولي الجهات الحكومية في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة والرائدة في التسامح في دولة الإمارات والاحتفاء بإنجازاتها في إبراز قيم التسامح في مجتمع الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، بما يجسد أهداف وتوجهات عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ولاقت حملة الترشيح عبر وسم #أوائل_الإمارات والموقع الإلكتروني تفاعلاً وصدى كبيراً لدى المتابعين، حيث تم تسلم أكثر من 3000 ترشيح، حتى يوم الجمعة الماضي.

وأكد سلطان فهد، المنسق العام لحفل أوائل الإمارات، أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطنين والمقيمين إلى ترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح في الإمارات، تؤكد محورية التسامح كنهج في الدولة، وضع أسسه ومبادئه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

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وقال: «تكريم نماذج ساهمت في نشر التسامح وقيمه ضمن الدورة السادسة من حفل أوائل الإمارات حدث مهم يكرّس ويعكس الأهمية التي توليها القيادة في دولة الإمارات للتسامح على مختلف الصعد، خاصةً أننا شهدنا تفاعلاً غير مسبوق من جهات وشخصيات مع عام التسامح ومبادراته، ما يعكس رسوخ وتكريس فكر التسامح في نهج وثقافة دولة الإمارات، قيادةً وشعباً».

يُذكر أن مبادرة أوائل الإمارات تهدف إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها، وإبراز أوائل المنجزين الإماراتيين والمقيمين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم لترسيخ روح الاتحاد، إضافة إلى فئة الشباب المتميزين في مختلف المجالات الذين ساهموا في رفع علم الدولة في المحافل كافة.

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وانطلقت المبادرة في العام 2014، حيث كرمت خلال دوراتها السابقة حتى العام 2018 أكثر من 190 شخصية ومبادرة من إمارات الدولة كافة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم، بمنحهم ميدالية أوائل الإمارات السابقين في مختلف المجالات، ليُسجلوا ضمن الأوائل المنجزين من المخترعين وأصحاب الابتكارات والمبادرات المتميزة، كما خُلدت أسماؤهم في ذاكرة الإمارات، عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي خاص بهم.