اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد: نهنئ خادم الحرمين ومحمد بن سلمان والشعب السعودي بفوز "الهلال"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم .. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: نهنئ خادم الحرمين ومحمد بن سلمان والشعب السعودي بفوز "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا