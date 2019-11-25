محمد بن زايد: نهنئ خادم الحرمين ومحمد بن سلمان والشعب السعودي بفوز "الهلال"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم .. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".