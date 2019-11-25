الإمارات تشارك في اجتماع مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" باليابان

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العاشر لمجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" الذي انعقد في مدينة "ناغويا" باليابان بوفد برئاسة معالي الدكتور عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية.
يأتي الاجتماع، الذي يقام كل خمس سنوات، تمهيداً لمؤتمر مراجعة معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" المقرر انعقاده في الربيع المقبل.
وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى الإنجازات الكبيرة لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" في السنوات الخمسين التي انقضت منذ دخولها حيز التنفيذ، وكان لها دور فعال في الحد من الانتشار النووي.
ودعا البيان أطراف المعاهدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب المعاهدة، كما أكد أن مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" ستواصل اتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم نحو مزيد من الشفافية للترسانات النووية، ودخول معاهدة حظر التجارب النووية الشامل حيز التنفيذ، والشروع فوراً في مفاوضات نحو معاهدات تحظر إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم لإنتاج أسلحة نووية.
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وذكر البيان أن المبادرة ستقدم مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في إنجاح مؤتمر معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتضم مجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" في عضويتها إلى جانب دولة الإمارت كل من أستراليا، وكندا، وتشيلي، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، ونيجيريا، والفلبين، وبولندا، وتركيا.
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