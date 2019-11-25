كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي تُعيد تدوير البلاستيك لصناعة الملابس

تمتلك دولة الإمارات واحدة من أعلى معدلات استهلاك المياه المعبأة في زجاجات في العالم، حيث يتم استهلاك 450 مليار زجاجة في السنة.

ومن المعروف أن البلاستيك يستغرق مئات السنين ليتحلل، حيث لا يزال يوجد أكثر من 95 في المائة من البلاستيك المنتج على كوكبنا، سواء كان على الأرض أو المحيطات أو حتى على الجليد في الدائرة القطبية الشمالية. وبينما يبدو الاستغناء عن البلاستيك حلاً بسيطًا ، إلا أنه ليس كذلك.

شركة DGrade المحلية في دبي تأخذ زمام المبادرة في إعادة تدوير البلاستيك PET الموجود في الزجاجات وأكواب القهوة لصنع غزل عالي الجودة يمكن استخدامه في صناعة الملابس.

وارتفع الطلب على أقمشة البوليستر، أي الأقمشة ذات الأساس البلاستيكي بشكل كبير على مدار العقد الماضي، ومن المتوقع أن يزداد أكثر.

وتحدث موقع 10X مع إيما باربر، مديرة DGrade، لمعرفة المزيد عن كيفية نمو الشركة، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والتحديات التي تواجهها.

ما هو مصدر إلهامك وراء إطلاق DGrade؟

عند وصولنا إلى دبي في عام 2010 ، شهدنا مدى استهلاك البلاستيك في المنطقة (واحدة من أعلى معدلات نصيب الفرد في العالم) وأدركنا بسرعة أنه لا توجد بنية تحتية لإعادة التدوير تقريبًا للتعامل مع هذه المشكلة.

ويتمتع كريس باربر، مؤسسنا، بخبرة تصنيع تزيد عن 30 عامًا في كل من الأقمشة التقليدية والمعاد تدويرها. وبعد أن عمل مع شركات الرقائق الزرقاء في المملكة المتحدة باستخدام PET المعاد تدويرها، قرر تقديم هذا النموذج إلى الإمارات وتوفير حل تصنيع مستدام للملابس وصنع تأثير بيئي إيجابي من خلال تحويل النفايات البلاستيكية المحلية من المكب.

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كيف كانت الرحلة وما هي المعالم الرئيسية التي حققتها؟

في الوقت الذي أصبحت فيه الاستدامة الآن مصطلحًا شائعًا، لكن قبل 10 أعوام لم يكن هناك أحد يتحدث عن منتجات “مستدامة”، ولم يكن أي شخص قلقًا جدًا بشأن بصمة الكربون أو إعادة التدوير في المنطقة. ولم يكن من السهل دائمًا إقناع المنظمات والأفراد بتغيير عادات الشراء، لتصبح أكثر استدامة.

ومع ذلك، أصبحنا ببطء شركة رائدة للمبادرات الخضراء من خلال حملة Simply Bottles الخاصة بنا، وفزنا بعدد من الجوائز ونعمل مع الشركات الكبرى والمدارس، بالإضافة إلى الشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

هل لديك خطط لزيادة جمع البلاستيك من المجتمعات أو المستشفيات أو الكيانات الأخرى، والتواصل مع الحكومة بشأن هذا؟

نحن نعمل بالفعل مع عدد من مجموعات الفنادق والبنوك والمستشفيات رفيعة المستوى بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، فهي مورد ثمين وليس مصدرًا النفايات. هدفنا هو إغلاق الحلقة بشكل كامل من خلال تشجيع هذه الشركات على شراء ملابس العمل والبضائع للشركات التي يحتاجون إليها (ويشترونها بالفعل) من الألياف المعاد تدويرها بدلاً من المواد التقليدية المصنوعة من الموارد التي يمكن الحفاظ عليها باستخدام عملياتنا.

ويتمثل التحدي الرئيسي في تغيير أنماط الشراء وشراء الأفكار، ويجب على الشركات مراعاة تفضيلات العملاء وفرص التسويق والمساهمين عند اتخاذ قرارات الشراء (وليس فقط شراء المنتج الأرخص في السوق).