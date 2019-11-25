كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طلاب في دبي يصممون تطبيقاً لجعل المؤتمرات بدون ورق

طور مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية تطبيقاً عبر الإنترنت وفر أكثر من 4000 ورقة في أول مؤتمر بلا أوراق في العالم.

وحصل الطلاب على مساعدة من المطورين في الهند لإدارة الجوانب الفنية مثل ترميز وتطوير التطبيق لضمان حسن سير العمل.

وأطلق الطلاب على التطبيق اسم E-MUN ويساعد الطلاب المشاركين في المؤتمرات على القيام بجميع أعمالهم خلال المناقشات رقميًا دون استخدام الورق.

وكل طالب لديه معرف تسجيل دخول فريد وكلمة مرور لكل مؤتمر، وتم تصميم التطبيق ليناسب احتياجات محددة. ونظرًا لعدم السماح بالهواتف في مثل هذه المؤتمرات، فقد تم تصميمه لاستخدامه على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

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وكما هو الحال في المؤتمرات، يتم اتخاذ القرارات والشروح على الورق، ولكن هذا التطبيق يهدف إلى تغيير ذلك بالكامل.

كما أعربت مديرة DIAMUN عن تقديرها لجهود الطلاب وقالت: “أنا فخورة للغاية بأيوش واليا وريشي أبيتشانداني. لقد قاموا بشيء تطمح مؤتمرات MUN (نموذج الأمم المتحدة) على المستوى العالمي إلى القيام به. إن حركتهم وعزمهم سيفتح أبوابًا لا تعد ولا تحصى ليس فقط لأنفسهم بل للمجتمع ككل”.

ونما مجتمع MUN في دبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وفي مارس أقيم DIAMUN 2019 (أكبر مؤتمر MUN في الإمارات) والذي استقبل أكثر من 800 طالب دولي. وكجزء من المؤتمر ، تم التركيز على موضوع “العولمة من خلال التقدم التكنولوجي والبيئي”، وتزويد الطلاب بفرصة تقديم حلول أثناء التفكير في هذين الركنين، بحسب غلف نيوز.