محمد بن راشد: الاتفاقيات الثلاث الموقعة مع مونتينيغرو تمهد لتعاون أشمل

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس فخامة الرئيس ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو «الجبل الأسود» الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - استعراض شامل للعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود التي شهدت على مدى أحد عشر عاماً تطوراً ونمواً ملحوظاً لا سيما في قطاع الاستثمار المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين أمس، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي واعتبرها سموه خطوة إيجابية هدفها تنظيم علاقات الصداقة والتعاون فيما بينهما وتمهد لتعاون أشمل في مجالات عدة أهمها الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح الوطنية العليا للدولتين والشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس ميلو جيوكانوفيتش عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتبادل وجهات النظر مع قيادتها حول سبل تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكة استثمارية أوسع بين الطرفين، مؤكداً أنه وحكومة بلاده يرحبان بالاستثمارات الإماراتية التي تتركز على قطاعات السياحة والعقارات والطاقة، وأعرب عن أمله في زيادة حجم هذه الاستثمارات التي تحقق منافع كبيرة لشعبي البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ودوشانكا بيكنتش سفيرة مونتينيغرو «الجبل الأسود» لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الضيف.