محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات ومونتينيغرو شهدت تطوراً ملحوظاً

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات ومونتينيغرو شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال عام 2008، مضيفاً أن هناك جهداً مشتركاً لزيادة تفعيل هذه العلاقات وتعميقها واستثمار ما يتوفر لها من مقومات التوسع والازدهار خلال الفترة المقبلة.

وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو «الجبل الأسود» الصديقة، تناولت العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محمل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه، في بداية المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، بفخامة الرئيس ميلو جيوكانوفيتش والوفد المرافق في دولة الإمارات، متطلعاً إلى أن تكون زيارته للدولة إضافة إيجابية مهمة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

كما نقل سموه إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لمونتينيغرو وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والرخاء.

ونوه سموه بزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مونتينيغرو، خلال السنوات الماضية بشكل كبير، مؤكداً أن الإمارات تشجع الشركات الإماراتية على مزيد من الاستثمار، واكتشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في مونتينيغرو، كما تحرص على تقديم الدعم لمشروعات التنمية بها، وتبادل خبراتها وتجاربها التنموية معها في المجالات المختلفة.

وأشار سموه إلى أن التطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين، خلال الفترة الماضية، جعل مونتينيغرو شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة البلقان، وفي الوقت نفسه فإن الإمارات شريك اقتصادي أساسي لها في المنطقة العربية.

وعبر سموه عن ثقته في أن ما ستسفر عنه هذه الزيارة من تفاهمات واتفاقات، سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس مونتينيغرو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه قيادتها، واعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين والأسس التي تقوم عليها من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والمصالح المشتركة، بجانب توفر الإرادة السياسية المشتركة، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها لما فيه خير شعبيهما.

وأكد اهتمام بلاده بمد جسور الصداقة وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والتعليمية والتي تؤسس لبناء شراكات قوية تتيح للبلدين توظيف إمكاناتهما والمقومات المتنوعة التي تتوفر لديهما من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما.

ورحب بالاستثمارات الإماراتية الحكومية والخاصة في بلاده، مؤكداً أنها تحظى بكل أشكال التشجيع والتسهيلات اللازمة لإنجاحها، وتحقيق الجدوى المنشودة منها.

كما قدم فخامة رئيس مونتينيغرو، خلال اللقاء، صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الفقيد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء، تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

حضر الجلسة والمأدبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالسلام الرميثي سفير الدولة لدى مونتينيغرو، وعدد من المسؤولين.

وحضرهما من جانب مونتينيغرو، معالي ميلوتين سيموفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية والنظام المالي ووزير الزراعة والتنمية الريفية رئيس اللجنة المنظمة لمشاركة الجبل الأسود في «إكسبو 2020»، وميلان روشن المستشار الخاص لرئيس الجبل الأسود، وتمارا براجوفيتش مستشارة السياسية الخارجية لرئيس الجبل الأسود، وديجان ببونيشيك مدير جهاز الأمن الوطني، ودوشانكا جيكنيك سفيرة مونتينيغرو لدى الدولة.