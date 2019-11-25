محمد بن زايد ورئيس مونتينيغرو يشهدان مراسم تبادل مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

أبوظبي (وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو «الجبل الأسود» الصديقة، أمس، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات ومونتينيغرو لتعزيز التعاون وتأطيره في المجالات السياحية والثقافية، واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان في قصر الوطن، مذكرة تفاهم حول استبدال رخص القيادة في البلدين، تبادلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي ميلوتين سيموفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية والنظام المالي ووزير الزراعة والتنمية الريفية رئيس اللجنة المنظمة لمشاركة الجبل الأسود في «إكسبو 2020».

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية في مونتينيغرو.

ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، تبادلتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع ميلوتين سيموفيتش.

حضر المراسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالسلام الرميثي سفير الدولة لدى مونتينيغرو، وعدد من المسؤولين. كما حضرها الوفد المرافق للرئيس ميلو جيوكانوفيتش.

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