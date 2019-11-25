محمد بن زايد يبحث ومارك سيدويل مساعي السلام

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معالي مارك سيدويل وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة.

وبحث سموه ووزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني البريطاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات الصداقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، خاصة في الشؤون والقضايا التي تدعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق للوزير.

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