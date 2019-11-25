حاكما عجمان والفجيرة يحضران مأدبة غداء شيخة بنت راشد النعيمي

عجمان (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مأدبة الغداء التي أقامتها، أمس، الشيخة شيخة بنت راشد النعيمي تكريماً لسموهما والشيوخ وكبار المسؤولين.

حضر المأدبة إلى جانب سموهما سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم. كما حضر المأدبة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.