طحنون بن محمد يزور سعيد العتيبة في مستشفى المفرق

العين (وام) زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، سعيد أحمد خلف العتيبة في مستشفى المفرق بأبوظبي للاطمئنان على صحته، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين وتفقد أوضاعهم.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع سعيد العتيبة واطمأن على وضعه الصحي، متمنياً له دوام الصحة والعافية. رافق سموه خلال الزيارة الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

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