أبوظبي (وام) التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، معالي رشيد ميرودوف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وتمحورت المباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، سبل توطيد علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حرص قيادة دولة الإمارات على تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وعلى مختلف المستويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يلتقي وزير خارجية تركمانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.