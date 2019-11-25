العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه صلهام محمد المزروعي بمناسبة زفاف نجله «سالم» إلى كريمة ظافر عايض الأحبابي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في منزل أهل العروس بمنطقة العقابية بمدينة العين - عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والأحبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.