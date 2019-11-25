إطلاق تسجيل المهنيين ومنشآت الرعاية الاجتماعية بأبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عن فتح باب التسجيل للمهنيين والمنشآت العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، والذي يستمر حتى الـ24 من يناير من العام المقبل، بهدف تحديد المهنيين ضمن القطاع ورصد المؤسسات والمنشآت القائمة حالياً، نحو تحقيق أهداف القطاع الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع ورفع جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي الذي نظمته الدائرة في فندق القرم الشرقي أنانتارا بأبوظبي أمس، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل الدائرة بالإنابة، إضافة إلى مجموعة من مدراء عموم الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي والعاملين في القطاع. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: إن تدشين التسجيل للمهنيين والمنشآت، يعد الخطوة الأولى لرفع جودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، والتي ستبدأ ضمن محورين يتمثلان في المهنيين والمؤسسات، حيث تسهم الخطوة في إيجاد وضوح للرؤية حول المهارات الموجودة حالياً ضمن القطاع الاجتماعي، كما سنعمل بالتنسيق مع المعنيين لوضع خريطة طريق لرفع مستوى المهنيين والمؤسسات الاجتماعية، بما يصب في مصلحة المجتمع.

وأضاف معاليه: إن الخطوة تأتي ضمن أحد اختصاصات القانون الذي نص عليه تأسيس الدائرة، وهو حوكمة القطاع الاجتماعي، حيث توجد الكثير من المؤسسات التي تخدم القطاع الاجتماعي، والتي تعمل لأجل استيفاء المستلزمات والاحتياجات وتوفيرها للمستفيدين من المجتمع، وهو ما يتطلب تحديداً للمعايير والوقوف على الوضع الحالي للمؤسسات والمهنيين، نحو الارتقاء بمؤشرات الأداء والعمل على التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

وأشاد معاليه بجهود الشركاء الاستراتيجيين العاملين في القطاع الاجتماعي، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل إطلاق المبادرات والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في تحقيق الاستراتيجيات والخطط المعمول بها في الإمارة.

ومن ناحيتها أشادت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنجاز الملموس الذي حققته دائرة تنمية المجتمع، وبالتعاون القائم بين الدائرة والهيئة والذي يعكس الحرص على تعزيز التعاون ودعم المبادرات المشتركة عبر الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الحكومية وتأمين تجربة سلسة وميسرة مصممة وفقاً لاحتياجات المتعاملين عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة.

من جهتها أوضحت الدكتورة بشرى الملا، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المنشآت الاجتماعية تعد شريكة للدائرة في وضع المعايير والاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في تحسين القطاع الاجتماعي، نظراً لارتباطه بمختلف الشرائح والفئات، وهو ما يعزز من مسؤوليتنا في توفير الخدمات بجودة تتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

من ناحيته حدد حمد الدرعي، مدير إدارة جودة الرعاية الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، آلية التسجيل، والتي تم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، لافتاً إلى أن المعلومات المطلوبة من المهنيين تشمل بطاقة الهوية والشهادة العلمية ومعلومات حول الخبرة الوظيفية، إضافة إلى معلومات تفصيلية حول التطوير المهني المستمر، أما المنشآت فتشمل المعلومات، الرخصة التجارية للقطاع الخاص وتفاصيل الأنشطة والخدمات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص، وعنوان المنشأة وأنواع الرعاية المقدمة فيها والتراخيص المتوفرة وسنة تأسيس المنشأة.