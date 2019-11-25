دبي (وام) حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لجمهورية تركمانستان في منطقة جميرا في دبي.

وقد أشاد سموه -في كلمة له في المناسبة- بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وتركمانستان على مختلف الصعد خاصة في قطاع الاستثمار المشترك والتبادل التجاري والسياحي، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة ومزيد من الانفتاح بين البلدين والشعبين الصديقين بما يؤمن المصالح المشتركة للطرفين.

كما تحدث قنصل عام تركمانستان في دبي خلال الاحتفال مشيراً إلى أن تدشين مقر جديد لقنصلية بلاده في دبي سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات لاسيما في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية. حضر الاحتفال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي المدير العام وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن راشد يشهد تدشين المقر الجديد لقنصلية تركمانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.