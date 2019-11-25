الامارات | ضبط 545 ألف حبة مخدرة في مركبة عربي بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 545 ألف حبة مخدرة في مركبة عربي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عربياً متهماً بحيازة وترويج المخدرات، وذلك حين علقت سيارته في الرمال بمنطقة الورسان، التي قصدها لتسليم شحنة تحتوي على 545 ألف قرص من مخدر الكبتاجون.

كما ضبطت متهماً آخر، خليجياً، كان يتواصل مع المتهم الأول، وتبيّن أن له علاقة بالقضية، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إن «معلومات وردت حول حيازة المتهم الأول كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون، يريد نقلها إلى دولة مجاورة، فتم تجنيد مصدر للشرطة تواصل معه، واتفق على نقل الكمية مقابل عمولة، وحددا مكاناً للتسليم بمنطقة ند الحمر، لكن المتهم غيَّر الموعد في اللحظة الأخيرة إلى منطقة ورسان».

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وأضاف أن فريقاً من رجال المكافحة توجّه إلى المكان، وأعدّ كميناً للمتهم، حتى تلقى المصدر اتصالاً منه عند الساعة الثالثة صباحاً، يخبره بأنه في الطريق إليه.

وأشار إلى أن فريق العمل رصد سيارة «صالون حمراء» تحاول دخول المنطقة، ثم علقت فجأة في الرمال، مؤكداً أنها تخص المتهم، فتوجه الكمين إلى هناك، وبتفتيش السيارة عثر على أربعة صناديق كرتونية، تحتوي على المخدرات. وأوضح أنه في هذه الأثناء شوهدت سيارة تحوم حول المكان، فتمت ملاحقة سائقها، وتبيّن أنه على علاقة بالمتهم الثاني، ودبرا معاً ــ في إطار عصابة دولية ــ عملية التهريب.

فريق العمل رصد سيارة «صالون حمراء» تحاول دخول المنطقة ثم علقت فجأة في الرمال.