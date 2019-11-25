الامارات | 3 نساء بين الفائزين بعضوية «استشاري الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نساء بين الفائزين بعضوية «استشاري الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن اختيار 25 عضواً للمجلس، بينهم ثلاث نساء، من بين 189 مرشحاً، حيث شهدت الأيام الأربعة، التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات للإدلاء بالأصوات والاقتراع، إقبالاً كثيفاً على المراكز الانتخابية التسعة، لممارسة حقهم الانتخابي، ووصلت نسبة التصويت إلى 59.4% من مجموع عدد الهيئات الانتخابية، الذي وصل إلى 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة.

وبدأت عملية الفرز مساء السبت، وأسفرت عن فوز تسعة مرشحين بمقاعد لمدينة الشارقة، وثلاثة مرشحين لكل من الذيد وخورفكان وكلباء، ومقعدين لكل من دبا الحصن والمدام، ومقعد واحد لكل من الحمرية والبطائح ومليحة.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة 19 ألفاً و140 مواطناً ومواطنة، وعدد المصوتين 9593 ناخباً، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثمانية أصوات، ووصلت نسبة التصويت إلى 50.1%، وفاز كل من شاهين إسحق إسماعيل المازمي بعدد أصوات 791 صوتاً، وسيف محمد بن رويجدة بعدد 732 صوتاً، ومحمد صالح محمد آل علي بعدد 559 صوتاً، وعبدالرحمن محمد إبراهيم الياسي بعدد 409 أصوات، ومحمد علي جابر الحمادي بعدد 403 أصوات، وعبيد عوض عبيد الطنيجي بعدد 376 صوتاً، وشريفة موسى حسن المازمي بعدد 326 صوتاً، وجاسم جمعة عمر المازمي بعدد 297 صوتاً، وإسماعيل كامل إسماعيل البريمي بعدد 278 صوتاً.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في مدينة الذيد 2273 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1733 ناخباً، فيما لم تسجل أي أصوات باطلة، ووصلت نسبة التصويت إلى 76.2%، حيث فاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الذيد كل من جمال محمد سلطان بن هويدن بعدد 266 صوتاً، وعبيد محمد القابض الطنيجي بعدد 235 صوتاً، ومحمد سالم سيف الطنيجي بعدد 202 صوتاً.

كما بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة خورفكان 8401 مواطن ومواطنة وعدد المصوتين 5634، وكان عدد الأصوات الباطلة أربعة أصوات، ووصلت نسبة التصويت إلى 67.1%، وفاز بالعضوية كل من محمد عبدالله عبدالرحمن الريسي بعدد 475 صوتاً، وعبدالله إبراهيم موسى عبدالله بعدد 457 صوتاً، وعبدالله موسى إسماعيل البلوشي بعدد 419 صوتاً.

وفي كلباء بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المدينة 7117 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 4090، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات، ووصلت نسبة التصويت إلى 57.4%، وفاز بالعضوية كل من عبدالله إبراهيم عبدالله الدرمكي بعدد 664 صوتاً، وعبدالله مراد ميرزا عبدالنبي بعدد 620 صوتاً، وحميد جاسم حميد السويجي بعدد 553 صوتاً.

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وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة دبا الحصن 3659 مواطناً ومواطنة، وعدد المصوتين 2567 ناخباً، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات، ووصلت نسبة التصويت إلى 70.2%، حيث فاز بالعضوية سيف علي الطليع الظهوري بعدد أصوات 407 أصوات، وطالب علي البلي الظهوري بعدد 277 صوتاً.

ونالت عضوية الاستشاري عن منطقة الحمرية فاطمة علي حميد المهيري بعدد 137 صوتاً، حيث ضمت الهيئة الانتخابية في منطقة الحمرية 640 مواطناً ومواطنة، وكان عدد المصوتين 412 دون تسجيل أصوات باطلة، فيما وصلت نسبة التصويت إلى 64.4%.

فيما بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة البطائح 797 مواطناً ومواطنة، وعدد المصوتين 581 دون تسجيل أصوات باطلة، وكانت نسبة التصويت 72.9%، وفازت عفراء خادم حليس الكتبي بعدد 145 صوتاً.

وفي مليحة بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 1240 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 963، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة صوتين ووصلت نسبة التصويت إلى 77.7%، وفاز عبدالله مصبح سعيد الكتبي بعدد 310 أصوات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة المدام 1491 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1007، فيما لم تسجل أي أصوات باطلة، ووصلت نسبة التصويت إلى 67.5%، وفاز دغيش راشد سالم الكتبي بعدد 197 صوتاً، وسهيل سالم حمد الكعبي بعدد 169 صوتاً.

ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون، يخصص لها يوما 25 و26 نوفمبر، فيما يكون رد اللجنة على الطعون في 27 نوفمبر، وسيتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في 28 نوفمبر.