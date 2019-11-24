الامارات | توظيف 400 مواطن في بلدية دبي خلال عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 400 مواطن في بلدية دبي خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، تعيين 400 مواطن في آخر سنتين، في البلدية، وأن المستهدف لهذا العام تعيين أكثر من 250 مواطناً. وقال، في بيان أصدرته البلدية أمس، إن نسبة التوطين في القيادات العليا للبلدية بلغت 100%، فيما تسعى إلى زيادة النسبة في المستويات الأخرى.

وعقد الهاجري لقاءً بالموظفين المواطنين الجدد، لاطلاعهم على نظم وآليات العمل وحقوق الموظفين.

وبلغ إجمالي التوطين في البلدية حالياً 70%، باستثناء وظائف مثل البستاني، وعامل النظافة، والعامل الزراعي، والسباك، وفني تنجيد المركبات، والبناء.

