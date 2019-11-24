الامارات | العثور على نصف مليون حبة مخدرة في مركبة "عالقة" في الرمال

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على نصف مليون حبة مخدرة في مركبة "عالقة" في الرمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت مشكلة رجل علقت سيارته في الرمال، بالقبض عليه بتهمة حيازة مخدرات. إذ تبين لدى وصول دورية الشرطة إليه أن يحوز في سيارته 545 ألف قرص من مخدر الكبتاجون.

كما ضبط متهم آخر خليجي كان يتواصل مع المتهم الأول، وتبين أن له علاقة بتسليم المخدرات، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالتهما إلى محكمة الجنايات.

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وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إن «معلومات وردت حول حيازة المتهم الأول كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون يريد نقلها إلى دولة مجاورة، فتم تجنيد مصدر للشرطة تواصل معه، وحددا مكاناً للتسليم بمنطقة ند الحمر، لكن المتهم غيَّر الموعد في اللحظة الأحيرة إلى منطقة ورسان».

وأضاف أن فريقاً من رجال المكافحة توجهوا إلى المكان، وأعدوا كميناً للمتهم، حتى تلقى المصدر اتصالاً منه عند الساعة الثالثة صباحاً، يخبره أنه في الطريق إليه.

وأشار إلى أن فريق العمل رصد سيارة «صالون حمراء» تحاول دخول المنطقة، ثم علقت فجأة في الرمال، مؤكداً أنها تخص المتهم، فتوجه الكمين إلى هناك، وبتفتيش السيارة على أربعة صناديق كرتونية، تحتوي على المخدرات.