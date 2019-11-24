محمد بن زايد ورئيس مونتينيغرو يشهدان مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيجرو " الجبل الأسود " الصديقة اليوم مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات ومونتينيجرو لتعزيز التعاون وتأطيره في المجالات السياحية والثقافية واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان، في قصر الوطن، التالي:

ــ مذكرة تفاهم حول استبدال رخص القيادة في البلدين.. تبادلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي ميلوتين سيموفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية والنظام المالي ووزير الزراعة والتنمية الريفية رئيس اللجنة المنظمة لمشاركة الجبل الأسود في إكسبو 2020.

ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.. تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية في مونتينيجرو.

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ــ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.. تبادلها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ميلوتين سيموفيتش.

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حضر المراسم .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالسلام الرميثي سفير الدولة لدى مونتينيجرو وعدد من المسؤولين .. كما حضرها الوفد المرافق للرئيس ميلو جيوكانوفيتش