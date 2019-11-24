منصور بن زايد يستقبل وزير خارجية تركمانستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان والوفد المرافق له.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، وسعادة خلفان سلطان بن حضيرم الكتبي.

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