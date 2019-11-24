محمد بن زايد يستقبل رئيس مونتينيجرو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، فخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس "مونتينيجرو "الجبل الأسود" الصديقة الذي بدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وجرت لضيف البلاد، لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية إذ اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لمونتينيجرو .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الرئيس الضيف.

وصافح فخامة ميلو جيوكانوفيتش كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

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وكان في استقبال رئيس مونتينيجرو .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالسلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى مونتينجرو وعدد من المسؤولين.

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فيما يضم الوفد المرافق للضيف.. معالي ميلوتين سيموفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والاقتصادية والنظام المالي ووزير الزراعة والتنمية الريفية رئيس اللجنة المنظمة لمشاركة الجبل الأسود في إكسبو 2020.. وميلان روشن المستشار الخاص لرئيس الجبل الأسود وتمارا براجوفيتش مستشارة السياسية الخارجية لرئيس الجبل الأسود وديجان ببونيشيك مدير جهاز الأمن الوطني وسعادة دوشانكا بيكنتش سفيرة مونتنيجرو "الجبل الأسود" لدى الدولة .