الامارات | 134 وظيفة للمواطنين من الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن 134 وظيفة للمواطنين من الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن 134 وظيفة شاغرة للمواطنين، أمس، بواقع 40 وظيفة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و94 وظيفة في جهات خاصة، وتستهدف الوظائف حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، من الجنسين.

ودعت الوزارة على "تويتر"، المواطنين الباحثين عن عمل لحضور يوم التوظيف في كل مركزي سعادة المتعاملين في أبوظبي ودبي، وفي مقر الوزارة بعجمان، غداً، حسب توقيت إعلان الوظائف واشتراطات كل وظيفة، لتقديم الأوراق المطلوبة، وإجراء مقابلات عمل فورية.

وحددت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتعاون مع الوزارة 40 شاغراً للمواطنين الذكور، وتتوزع هذه الشواغر على 6 لوظيفة "كهربائي تفتيش"، من حملة الثانوية الفنية، و3 لوظيفة "فني عددات" من حملة الثانوية الفنية، و8 لوظيفة "مفتش سلامة وصحة مهنية" من حملة دبلوم في الصحة والسلامة، و4 لوظيفة "محلل كيميائي"، من حملة بكالوريوس في علوم الكيمياء، و7 لوظيفة "فني ميكانيكي" من حملة الثانوية الفنية، و3 لـ"فني أجهزة" من حملة الثانوية الفنية، و4 لـ"مشغل محطة تحلية" من حملة الثانوية الفنية، وشاغرين لوظيفة "مساعد مشغل محطة تحلية" من حملة الثانوية الفنية، و3 لوظيفة "فني كهربائي" من حملة الثانوية الفنية، مشيرةً إلى أن توقيت البدء في التقديم لشغل الوظائف في التاسعة من صباح اليوم، في مبنى الوزارة بإمارة عجمان، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.

كما تعرض الوزارة 61 شاغراً في مركز سعادة المتعاملين بأبوظبي (توطين أبوظبي)، طرحتها جهات خاصة، للمواطنين من الجنسين، داعية الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير إلى تقديم أوراقهم المطلوبة في المركز، خلال الفترة من التاسعة صباحاً حتى الثانية مساء.

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وتشمل الشواغر المعروضة، وظائف للذكور هي محاسب (1)، ومعاين كميات (1)، ومدير إدارة (5)، ومدير عمليات (2)، ومهندس ميكانيكي (2)، ومهندس كيميائي (3)، وفني مختبرات طبية (1)، ومهندس مشاريع (4)، ومهندس تعدين (1)، ومدير مراقبة الجودة (1)، ومدير مشروع (2)، ومدير العقود (1)، ومهندس معدات ميكانيكية (2)، ومهندس إلكتروني (1)، ومهندس كهرباء (1)، ومهندس مدني(1)، من حملة البكالوريوس، إضافة إلى مدير تسويق (1)، ومدير خدمات صحية (1) من حملة الماجستير، ومشرف إداري (2) من حملة الدبلوم.

كما تشمل الشواغر وظائف للإناث هي مشرف مشتريات (1)، ومسؤول إداري (1)، ومدير مالي (1)، ومحلل مالي (1) من حملة البكالوريوس، ومهندس موارد (1) من حملة الماجستير، إضافة إلى شواغر لكلا الجنسين تشمل محاسب تكلفة (1)، مدير مبيعات (1)، وموظف مطالبات تأمين (2) من حملة البكالوريوس، ومدرب رياضي (19) من حملة الدبلوم.

وتعرض الوزارة 33 شاغراً في مركز سعادة المتعاملين بدبي (توطين دبي)، طرحتها جهات خاصة، للمواطنين من الجنسين من حملة البكالوريوس والدبلوم والدبلوم العالي، وتشمل الشواغر وظائف لكلا الجنسين هي ضابط إداري (1)، ومدير مالي (1)، ومدير متجر البيع بالتجزئة (2)، ومدير مبيعات (5)، وفني دعم أنظمة (1)، ومدير عام (1)، مستشار استثمار أول (1)، ومبيعات قطاع الخدمات المصرفية التجارية (1)، ومدير الخدمات المصرفية المتميزة (1)، ومدير علاقات الموظفين (1)، ومحلل الائتمان والخدمات المصرفية التجارية (1)، ومدير المنتجات النقدية (1) من حملة البكالوريوس.

كما تشمل الشواغر المعروضة، وظائف للذكور هي أخصائي تسويقي (2)، من حملة الدبلوم، ومهندس مشاريع (1) من حملة الدبلوم العالي، ومدير خدمة العملاء (1) من حملة البكالوريوس، ووظائف للإناث هي مدقق مالي (1)، ومسؤول مصرفي (1)، ومدير عمليات (1)، ومدرس ابتدائي (1)، ومدرس لغات (1) من حملة البكالوريوس، إضافة إلى مدير عمليات (2) من حملة الدبلوم العالي، ومدير عمليات مصرفية (1) من حملة الدبلوم.

وأكدت الوزارة التزامها بالتعاون مع شركائها في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة حيال قرارات التوطين وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة بحيث يكون ممكّناً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.