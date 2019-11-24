محمد بن زايد ورئيس مونتينيجرو يبحثان علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيجرو " الجبل الأسود " الصديقة.. تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية محمل الاهتمام المشترك. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يستقبل رئيس مونتينيجرو

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