انطلاق أعمال جلسات التصميم التشاركي لمستقبل الإمارات

انطلقت اليوم الأحد، في أبوظبي أعمال جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات، وذلك تحضيراً لأعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي يترأسها غداً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ويشارك في جلسات التصميم التشاركي مجتمع الإمارات بمختلف فئاته من خلال مشاركة جمع من الشباب وكبار المواطنين وأولياء الأمور وأصحاب الهمم والمتقاعدين ورواد الأعمال وغيرهم بهدف تطوير أجندة الاجتماعات السنوية واقتراح الموضوعات والتحديات.

وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات ورسم الخطط وبرامج العمل والسياسات ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق في ما بينها وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً يتضمن وضع استراتيجيات وطنية بعيدة المدى لتكريس سمعة الإمارات وتمكينها معرفياً واقتصادياً ومجتمعياً وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة القيم الإماراتية لأجيال المستقبل ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وترسيخ التعاضد والتلاحم المجتمعي.

يشار إلى أنه في يونيو 2017 تم اعتماد عقد تجمع وطني سنوي بمسمى "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي على المستويات الحكومية كافة بحضور المسؤولين وصناع القرار وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.