محمد بن راشد يصدر مرسومين بترقية قضاة في محاكم دبي وأعضاء بالنيابة العامة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (39) لسنة 2019 بترقية قُضاة في محاكم دبي، والمرسوم رقم (40) لسنة 2019 بترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي.

ونص المرسوم رقم (39) لسنة 2019 على ترقية اثنين من قُضاة المحاكم الابتدائيّة الأُوَل وهما: محمد عبيد سليمان حمد المطوع، وأحمد محمود محمد الحاج محمد، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، كما نصّ ذات المرسوم على ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة: ناصر محمد سيف محمد الشحي، وداود سليمان علي أحمد الحمادي، وسعود سالم سعود سعيد الجابري، وخالد عبيد محمد خلفان المطيوعي، وأحمد سعيد سليم راشد المزروعي، ووليد علي محمد البدواوي، وسيف علي محمد أحمد الشحي، ومحمد مهير سيف بنواس الكتبي، ومحمد حسين محمد سليمان عبدالله، وفيصل جمعة خميس علي العجمي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوَّل.

ونصّ المرسوم رقم (40) لسنة 2019 على ترقية وكلاء النِّيابة الأُوَل: عبدالله علي محمد بن سالمين السويدي، وخالد عبدالله أحمد شهيل القحطاني، وحسن صالح حسن صالح الظفير الظفيري، ومحمد حسين علي حسين الحمادي، وعلي محمد خاطر زاهد الحمادي، وجمال يوسف محمد عبدالله شرفاء، وفريده ثاني بخيت مبارك السويدي، وآمنة سيف حميد بوعصيبه آل علي، وبشائر عيسى محمد الحمادي، وأبوبكر أحمد عبدالله أحمد الحمادي، وهيفاء محمد عبد الرحمن المرزوقي، وميثاء علي مبارك علي، وأحمد راشد خميس راشد السويدي، ووليد عبدالعزيز محمد عبدالله النيباري، وأمينة منصور إبراهيم أهلي، وحمد عبيد سعيد بن فريش الكتبي، وإبراهيم عبدالله غانم سيف الزعابي، وآمنة جمعة حسن خميس بوكتارة، وثريا عبدالرحيم عبدالكريم الزرعوني، وحنان محمد السيد أحمد عبدالرحيم الهاشمي، وكليثم عبدالله محمد حسن، وخلفان سيف خلفان الحريمل الشامسي، وحسين يوسف أحمد علي عبدالله، وعيسى عبدالله جمعة علي الدوسري، وحسين محمد حسن بن تميم التميمي، وغانم عبدالله جمعة بن جبر المهيري، وحمدة محمد عبدالرحيم أهلي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعد.

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ويُعمل بهذين المرسومين اعتباراً من الأول من يناير 2020، وينشران في الجريدة الرسميّة.