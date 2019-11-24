كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خصومات كبيرة للمتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات هذا الأسبوع

سيكون للمتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات والخليج فرصة للاختيار من عدد كبير من البضائع عبر عروض ترويجية ضخمة في نهاية شهر نوفمبر من قِبل Amazon وغيرها.

وتترافق هذه العروض مع الجمعة السوداء، حيث تقدم أمازون عروض الجمعة البيضاء، وفي نفس الوقت تقدم بوابة الأزياء Namshi عروضها بهذه المناسبة.

وعلى الرغم من أن هذه العروض ترتبط باسم يوم “الجمعة”، إلا أن العروض الترويجية تدوم أسبوعًا كاملاً.

وإذا كان المتسوقون في الإمارات والمملكة العربية السعودية متحمسون للصفقات، فإن مبيعات هذا الشهر على الإنترنت يمكن أن تولد ما بين 360 مليون دولار إلى 380 مليون دولار في إجمالي قيمة البضائع (GMV)، وفقًا لشركة RedSeer Consulting.

تمثل قيمة البضائع الإجمالية (GMV) المقياس الرئيسي المستخدم في أعمال التسوق عبر الإنترنت ، وهي القيمة الإجمالية للبضائع التي يتم بيعها خلال فترة زمنية محددة عبر موقع ما.

إذا ثبتت صحة التوقعات، يبدو أن المتسوقين المحليين على استعداد للاستمتاع ببعض المرح بعد إنفاق مبالغ أقل على المنتجات غير الضرورية خلال الجزء الأفضل من هذا العام.

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ويمكن أن تحصل أمازون ونون على حوالي 70 في المائة من إجمالي المبيعات خلال العروض الترويجية القادمة، بحسب غلف نيوز.

وقال رونالدو مشوار، نائب الرئيس في شركة Amazon Mena “نقدم خصومات تصل إلى 70 في المائة على بعض السلع الاستهلاكية؛ والعديد من العلامات التجارية والشركاء يقدرون يوم الجمعة الأبيض باعتباره وسيلة للتعريف بسلعهم ومبيعاتهم”.

“هذا العام ، حصلنا على Visa تقدم 10٪ استرداد نقدي ، و 15٪ عند الدفع باستخدام بطاقة Visa من بنك الإمارات دبي الوطني أو بنك الإمارات الإسلامي”.

ورفض مشوار الكشف عما إذا كانت المبيعات عبر الإنترنت في الإمارات قد واجهت انخفاضًا كبيرًا. في حين تقدر مصادر الصناعة أن الانخفاض في تجارة التجزئة الفعلية قد يتجاوز 20 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف “بالنسبة ليوم الجمعة الأبيض، يحصل أعضاء Prime على إمكانية الوصول المبكر والشحن المجاني. وما زلنا نمتلك العديد من كبار تجار التجزئة / الموزعين غير المتصلين الذين يبيعون عبر أمازون في الإمارات، وبهذه الطريقة، نقوم بتخزين البضائع نيابة عن هؤلاء الشركاء في مستودعاتنا وبالتالي نضمن سرعة التسليم”.