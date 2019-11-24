الامارات | آسيويان يقتلان ابن شقيقهما لممارسته الجنس مع زوجة أحدهما

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة شقيقين آسيويين أحدهما زائر يبلغ من العمر 42 عاماَ، والآخر هارب "29 عاماً" بتهمة قتل ابن شقيقهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا خطة محكمة للغدر به، إذ دعياه إلى مأدبة طعام بمسكن المتهم الثاني، انتهت بعرضهما عليه إيصاله إلى مسكنه ثم توجها إلى طريق مختلف بعد أن أقنعاه بأنه مختصر إلى سكنه، ثم أحكم أحدهما قبضته عليه فيما خنقه الآخر بحبل، ووجه إليه الأول ضربتين عنيفتين بمطرقة، فأسقطاه مدرجاً بدمائه، ثم قاما بدفنه، وذلك بناء على شكوكهما في أنه يمارس الجنس مع زوجة عمه، فخططا لجلبه إلى الإمارات لقتله وسهلا حضورها إليه ثم نفذا جريمتهما. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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