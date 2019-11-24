الامارات | تطليق زوجة للضرر وإلزام مطلقها بالمهر والنفقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطليق زوجة للضرر وإلزام مطلقها بالمهر والنفقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن رجل، ضد حكم قضى بتطليقه زوجته للضرر، وإلزامه بدفع مؤخر المهر، والنفقات لها ولطفليها، مؤكدة أن الحكم خلص إلى نتيجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية والقانون بشأن المهر والنفقات ورؤية الطفلين وحقوق الطرفين المدعى بها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها، مطالبة الحكم لها بالتطليق للضرر ومؤخر المهر مع حضانة الطفلين والنفقات وتوابعها والسكن ومصاريف المدرسة والخادمة والإقامة والتأمين الصحي والسيارة للأولاد واسترداد المبلغ المدعى به المسلم للمدعى عليه كقرض لدراسته والذي تقاعس عن رده للمدعية وقدره ثلاثمئة وخمسون ألف درهم .

كما تقدم زوجها بدعوي تقابلا، مطالبا إلزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية أولاده منها وتسلم ممتلكاته الخاصة من ملابس واوراق خاصة وشهادات وكتب طبية .

ندبت المحكمة الابتدائية حكمين، حيث قررا التفريق للشقاق بطلقة بائنة مقابل مؤخر المهر وإسقاطه من حقوق الزوجة.

حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعية تسليم زوجها أغراضه الشخصية من كتب وتلفاز وأمتعة خاصة محددة في منطوق الحكم وتمكينه من رؤية ولديه مع المبيت معه ليلة واحد، وفي المقابل، إلزام المدعي عليه، بتطليق المدعية ومؤخر المهر مع حضانة الطفلين والنفقات وتوابعها والسكن ومصاريف المدرسة والخادمة والإقامة والتأمين الصحي وأجرة الحضانة وبدل المواصلات للأولاد ، ورفض طلب استرداد المبلغ المدعى به أنه مسلم للمدعى عليه كقرض لدراسته وكذا بشأن السيارة .

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ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، بإلغاء ما قضى به من رفض القضاء للمدعية بالنفقة الزوجية ومؤجل المهر والقضاء مجددا للمدعية بمبلغ قدره ألفا درهم من تاريخ المطالبة القضائية مع مؤخر مهرها وتعديل النفقة الخاصة للطفلين لتكون 2500 درهم لكل واحد منهما وإثبات ما خُصِصَ من مسكن الزوجية ليكون مسكناً للحضانة أو بدله المقدر بخمسة وخمسين ألف درهم مع تعديل مدة الرؤية لتكُون في يوم الجمعة من كُل أسبوع بدون مبيت عند غير الحاضنة وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ولم يرتضيا الطرفان بهذا الحكم، فطعنا عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي عليه، بشأن القضاء لمطلقته بمؤخر المهر رغم سداده سابقا، إذ أكدت المحكمة انشغال ذمته بالمهر بأدلة الثبوت الشرعية والقانونية.

ورفضت المحكمة كذلك طعنه ضد ما قضى به الحكم بشأن النفقات وتوابعها بالزيادة، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع ووزن الأدلة وتقدير النفقات وهو مالا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .

ورفضت أيضا طعنه ضد الحكم فيما قضى به بشأن رفض طلب مبيت الطفلين عنده، مؤكدة أنه استقر العمل في المحكمة الاتحادية العليا وأخذاً بالمذهبِ المالكيِ والمعمول به في الدولة أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنه مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، مشيرا إلى أن نص المادة 148 من المذكرة الإيضاحية على أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه ، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ذاته.

ورفضت المحكمة طعنه بشأن رفض القضاء له بجميع ممتلكاته وأغراضه الشخصية والكتب والشهادات ، إذ بينت أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن الإثبات حقٌ للخصوم وهو ما قررته المادة الأولى من قانونا الإثبات الإماراتي من أنه على المدعي أن يثبت حقّه وللمدعى عليه نفيه .