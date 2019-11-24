انتخاب ضرار الفلاسي رئيساً لـ" اجتماعية الوطني الاتحادي"

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة رئيساً لها، وانتخاب سعادة مريم ماجد بن ثنية مقررة للجنة، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع.. سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، التي تشمل مناقشة مشاريع قوانين وموضوعات عامة، ضمن اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية.. لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية لتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بدوره الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ومناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية ومشروعات القوانين.